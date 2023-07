Sonego si fa male al fotofinish, Gstaad rimane senza italiani

A. Ramos b. [3] L. Sonego 6-3 3-6 6-4

Poco fortunato Lorenzo Sonego costretto probabilmente dai crampi a lasciare via libera ad Alberto Ramos, che aveva sconfitto Fognini nel turno precedente. Dopo aver perso il primo set e difeso con i denti il break in apertura di secondo, Sonego ha avuto i primi guai sull’1-2, quando si è improvvisamente fermato per un dolore alle dita della mano destra. L’intervento del fisioterapista ha in qualche modo consentito alla testa di serie numero 3 di continuare il match che si è trascinato in equilibrio fino al 5-4. Qui, sul 30-15, Sonego si è ancora fermato toccandosi la coscia destra ma, secondo regolamento, stavolta il fisioterapista non è potuto intervenire. Sonego ha provato ad arrivare al cambio campo ma ha ripreso con un doppio fallo, visibilmente impossibilitato ad appoggiarsi sul lato destro, e Ramos ha poi badato a tenere la palla in campo per arrivare alla fine.

Finisce molto male quindi questa campagna svizzera per i colori azzurri: al via avevamo cinque giocatori, tra qualificazioni e tabellone principale ma nessuno di loro è riuscito a vincere un match. Pazienza, speriamo in Musetti.

