Il tennis d’estate offre poche soddisfazioni all’Italia

Con gli occhi ancora pieni dello splendido ultimo set di Wimbledon la parentesi estiva della terra rossa – due settimane tra Svizzera, Svezia, Croazia e Germania – consente ai big di prendersi una più o meno meritata pausa, per ricaricarsi in vista della campagna nordamericana, e agli altri di cercare punti e fiducia in ameni luoghi di villeggiatura. Dei primi 20 sono quattro quelli in campo sulla terra svedese di Bastad, come recitano le guide turistiche “una pittoresca e tradizionale cittadina sul mare, dove molti svedesi vanno a passare le vacanze”. Tra loro c’è anche Lorenzo Musetti, che nel luglio dell’anno scorso vinse il torneo di Amburgo e quindi cerca un modo per non pagare troppi punti. Musetti è la testa di serie numero 3, perché ci sono anche Ruud – che se non vincerà almeno due partite uscirà dalla top5 – e Rublev, oltre a Cerundolo, che dovrà guardarsi dall’attacco di Zverev alla top20. Un quinto “big”, Tommy Paul, è a Newport, dove però si gioca sull’erba, torneo che ha dato una wild card a Kevin Anderson, che prova a rientrare nel circuito.

Musetti esordirà domani contro Arnaldi, l’unico che ci ha dato una soddisfazione battendo Ruusuvuori al tiebreak del terzo, giocando davvero un’ottima partita, anche se il finlandese ha combinato un vero e proprio disastro nel tiebreak, prendendosela con la povera racchetta. A Bastad c’erano anche tre italiani nelle qualificazioni (Vavassori, Nardi e Maestrelli) che hanno perso subito e Cecchinato, cha ha racimolato tre miseri game contro il qualificato Kotov.

Hanno preferito i 24° di Gstaad, località sciistica dalle parti di Berna Fognini e Sonego. Fognini, sempre più vicino ai saluti, ha perso subito – come già Gaio e Brancaccio nelle qualificazioni – contro Ramos, che adesso affronterà proprio Sonego.

Poteva andare meglio insomma, ma i nostri big devono ancora scendere in campo.

ATP Bastad, primo turno

M. Arnaldi b. E. Ruusuvuori 6-4 2-6 7-6(0)

[Q] P. Kotov b. M. Cecchinato 6-1 6-2

ATP Gstaad primo turno

A. Ramos Vinolas b. F. Fognini 6-1 2-6 6-2

Dalla stessa categoria