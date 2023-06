Federer torna in campo a Wimbledon e sfida… Kate Middleton (Video) La principessa del Galles Kate Middleton e Roger Federer insieme sui campi di Wimbledon

https://www.instagram.com/p/Ct58585rFuz/

La principessa del Galles Kate Middleton e Roger Federer insieme sui campi di Wimbledon. Il Re è tornato e accanto alla futura Regina (d’Inghilterra) lo spettacolo è stato divertente: entrambi in bianco come vuole l’etichetta dell’All England Club, i due erano uno spettacolo sul campo, uno di quelli che a breve ospiteranno lo slam sull’erba

Kate era presente per sostenere il lavoro dei raccattapalle, senza i quali non sarebbe possibile garantire uno svolgimento lineare e fluido dei tornei, ma si è concessa anche la possibilità di giocare in doppio misto contro Roger Federer. Composta e ben impostata come sempre, la Principessa ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio col tennis e anzi si è addirittura regalata il lusso di un bel vincente contro lo svizzero: un passante di qualità che Roger non riesce a prendere.

