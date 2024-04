Barcellona: Nadal esce tra gli applausi, un saluto che sa di addio

Rafa Nadal, campione per 12 volte a Barcellona, esce di scena dopo la sconfitta contro Alex de Minaur. Il pubblico si alza in piedi per salutare la sua uscita dal Centrale, intitolato a suo nome, per quella che potrebbe essere stata l’ultima partita da giocatore su quel campo. Una standing ovation da brividi a cui partecipa anche il giocatore australiano.

