Si gioca fino a tardi a Madrid, Moutet chiede un caffè (video)

Curioso scambio di battute tra Corentin Moutet e la giudice di sedia l’altra sera in quel di Madrid, dove il match di primo turno tra il francese e Shang si è protratto fino a notte fonda. La maratona è durata 4 ore e il transalpino ad un certo punto aveva proprio bisogno di un caffè.

Alla strana richiesta però l’arbitro ha risposto negativamente, scatenando la reazione del giocatore.

Potete rivedere qui il siparietto.

Corentin would like to speak to the manager 😶☕️@moutet99 #MMOpen pic.twitter.com/cVRITmzfVQ

— Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2024