Applausi e commozione: Nadal e Madrid si salutano così

Rafa Nadal esce di scena a Madrid e saluta per l’ultima volta in carriera la Caja Magica, che lo ha visto trionfare per quattro volte: la prima volta nel 2010, l’ultima nel 2017 (ad onor del vero Rafa ha conquistato il primo 1000 in casa nel 2005, ma si giocava ancora indoor).

Ecco l’omaggio del campo Manolo Santana al suo campione.

Dalla stessa categoria