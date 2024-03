Sinner si allena col campione del tennis in carrozzina Alfie Hewett

Sui campi di allenamento a Miami, Jannik Sinner si è cimentato nel wheelchair tennis con Alfie Hewett, 27 volte campione Slam tra singolo e doppio.

Prima qualche indicazione e spiegazione tecnica su colpi e movimenti, poi qualche scambio tra l’azzurro e il britannico.

