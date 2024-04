ATP Madrid: Sinner avanti col brivido con Kotov (highlights)

Jannik Sinner batte Kotov 6-2 7-5, recuperando un break nel secondo set, e approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Ecco i punti più belli del match

🎶 I’m working late, cause I’m a Sinner 🎶@janniksin comes from 3-5 in the second set to defeat Kotov 6-2 7-5 in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/WdbJfNDEpm

— Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2024