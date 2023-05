Gli gridano “sei un pezzo di merda”, Alcaraz se la ride nel suo primo giorno a Roma Primo giorno "movimentato" per Carlos Alcaraz a Roma. Il numero due del mondo mentre si stava allenando è passato tra la folla e non ha potuto firmare autografi per tutti

Primo giorno “movimentato” per Carlos Alcaraz a Roma. Il numero due del mondo mentre si stava allenando è passato tra la folla e non ha potuto firmare autografi per tutti. Una fan non l’ha presa bene e gli ha gridato un colorito “pezzo di merda”. Alcaraz si è girato e ha chiesto “cosa ha detto?”, ridendo poi della cosa e andando via.

