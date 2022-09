Explus, lo sport diventa NFT con Flavia Pennetta

C’è uno spazio virtuale dove le celebrities s’immergono in una nuova realtà. C’è una community esclusiva in cui i campioni dello sport interagiscono con i loro fan. C’è un futuro da scoprire, abitare e collezionare quando lo sport incontra gli NFT.

EXPlus nasce per avvicinare investitori e appassionati di sport ad alcuni degli atleti più influenti del panorama internazionale in un metaluogo inclusivo dove gli NFT sono Art, Experience e Memorabilia.

NFT ART:

Art è un “pezzo unico”, un asset digitale che riproduce un bene grazie alle opere d’arte realizzate da celebri artisti, testi, audio, video e immagini dedicate a miti sportivi: icone che diventano NFT.

NFT EXPERIENCE:

Experience è l’incontro del cliente con il “suo” atleta in occasioni esclusive: per palleggiare in campo con Simone Giannelli campione del mondo di volley e interagire coi miti dello sport. Un evento unico per i fan e pregiato per le aziende investitrici.

NFT MEMORABILIA:

Memorabilia è la parte più “classica” del collezionismo sportivo con divise olimpiche, palloni, pattini degli atleti più decorati e i loro cimeli.

Fra loro, oltre a Simone Giannelli mvp campione del mondo di volley, all’oro olimpico di fioretto Daniele Garozzo, a Gigi Datome campione d’Italia con l’Olimpia Milano e Gregorio Paltrinieri icona del nuoto, c’è la vincitrice dello US Open 2015 Flavia Pennetta leggenda del nostro tennis.

Flavia sarà protagonista di uno dei primi contest di EXPlus che tramite il suo NFT unico, un’opera d’arte digitale di Giuseppe Stampone, darà la possibilità d’assistere con lei a un match delle prossime Nitto ATP Finals di Torino (due posti vip con posteggio riservato e accesso all’area hospitality con cena stellata).

Per vedere un match fra due dei migliori otto giocatori del ranking mondiale e accedere ai segreti del tennis elegante di Flavia Pennetta, prima italiana a entrare in top-ten della classifica fino al numero 6 WTA; campionessa dello US Open 2015, del titolo di doppio delle Finals 2010 e dell’Australian Open 2011 con Gisela Dulko; vincitrice in carriera del Premier Mandatory di Indian Wells (oggi Masters 1000) e di 4 Fed Cup negli anni d’oro del tennis femminile italiano di Francesca Schiavone, Roberta Vinci e Sara Errani.

Inoltre, come NFT Memorabilia, EXPlus metterà in palio i cimeli di Flavia tra racchette, palline e divise di gioco: per accedere ai contest e partecipare alle prime estrazioni, basta entrare nella pagina dedicata su EXPlus e seguire le istruzioni.