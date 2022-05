WTA Roma: Jabeur in finale a suon di smorzate e salvando match point. Ora Swiatek

[9] O. Jabeur b. D. Kasatkina 6-4 1-6 7-5

Clamoroso, incredibile, da ammattire. Il secondo match femminile di giornata, la semifinale che doveva stabilire chi tra Ons Jabeur e Daria Kasatkina avrebbe affrontato nell’atto conclusivo del WTA 1000 di Roma Iga Swiatek è stato ricco di spettacolo, errori anche goffi, emozioni, stanchezza e tanta fantasia. La tunisina è riuscita, proprio in volata nel set decisivo, a fare quel passo in più che vale oro. 6-4 1-6 7-5 il punteggio conclusivo, salvando match point e chiudendo in maniera folle. Un super dritto lungolinea a cancellare il match point in favore della russa, una controsmorzata a sorpresa molto coraggiosa per il 5-5 e infine, sul suo match point, una smorzata quasi impossibile messa a segno per chiudere.

