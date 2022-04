Sinner e Djokovic si allenano insieme a Monte Carlo – Video

Novak Djokovic e Jannik Sinner “pizzicati” ad allenarsi insieme al Country Club di Monte Carlo. Il video, di pochi secondi, ha fatto rapidamente il giro sei sociale diventando virale. Entrambi saranno al via nel terzo Masters 1000 stagionale, che segnerà il debutto sulla terra rossa in questo 2022. Djokovic, nuovamente numero 1 e prima testa di serie, quest’anno ha partecipato soltanto al torneo di Dubai a causa delle limitazioni per i non vaccinati in Australia e negli Stati Uniti, ma avrà semaforo verde per tutta la stagione sul rosso. Sinner cerca il riscatto dopo il ritiro nei quarti di Miami contro Cerundolo a causa delle vesciche al piede, problema che sembra superato. L’azzurro e Nole si sono incrociati in un match ufficiale proprio a Monte Carlo lo scorso anno, con il serbo vincitore per 6-4 6-2.