ATP: Tsitsipas avanza a Marsiglia, Shapovalov delude a Doha

MARSIGLIA

Buon esordio per Stefanos Tsitsipas nel torneo di Marsiglia: il greco, testa di serie numero 1, ha battuto 6-3 7-6(4) il francese Hugo Gaston e nei quarti sfiderà Roman Safiullin. Il russo ha vinto il derby tra qualificati con il ceco Tomas Machac dopo una dura lotta: punteggio finale 6-7(6) 6-4 7-6(4) in favore del tennista di Podolsk. Vince anche Felix Auger-Aliassime, fresco di titolo a Rotterdam: il canadese ha eliminato Jo-Wilfried Tsonga 7-6(3) 6-2. Il francese, tre volte vincitore del torneo, ha fatto partita pari per un set prima di crollare alla distanza. L’avversario di Auger-Aliassime nei quarti sarà Ilya Ivashka, che ieri ha battuto Stefano Travaglia. Definito anche lo sfidante di Aslan Karatsev, che sarà invece Benjamin Bonzi: il 25enne di Nimes ha vinto il derby con Pierre-Hugues Herbert per 6-4 6-3.

DOHA

Dopo l’inaspettata sconfitta contro Lehecka a Rotterdam, un’altra brutta battuta d’arresto per Denis Shapovalov. Il canadese è stato eliminato nei quarti del torneo di Doha dal francese Arthur Rinderknech, numero 61 del ranking. Il 26enne transalpino conferma il suo ottimo inizio di stagione (è stato finalista ad Adelaide) con il doppio 6-4 al mancino di origini israeliane. In semifinale Rinderknech affronterà Nikoloz Basilashvili, detentore del titolo e sempre molto a suo agio nel torneo qatariota. Il georgiano ha battuto in rimonta l’ungherese Marton Fucsovics col punteggio di 1-6 6-3 7-5. L’altra semifinale la disputeranno Karen Khachanov e Roberto Bautista Agut. Il russo ha battuto in tre set Marin Cilic (3-6 6-3 6-4) mentre lo spagnolo, finalista a Doha lo scorso anno e vincitore nel 2019, ha rifilato un doppio 6-1 al connazionale Alejandro Davidovich Fokina.