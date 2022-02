ATP Rotterdam: Lehecka ferma la corsa di Musetti, semifinale contro Tsitsipas

[Q] J. Lehecka b. L. Musetti 6-3 1-6 7-5

È andato in scena a Rotterdam, per il primo torneo 500 della stagione, il quarto di finale molto atteso da noi italiani tra Lorenzo Musetti e Jiri Ledecka, giovane giocatore della Repubblica Ceca che qui in Olanda ha vinto le sue prime partite nel circuito maggiore. Il nostro connazionale era chiamato a confermare la buona impressione destata nei primi due turni e a cercare di scacciare la crisi che lo ha colto dopo il roboante Roland Garros del 2021. Il risultato è stato purtroppo deludente, 6-3 1-6 7-5 a favore del ceco.

Il primo set ha subito mostrato che la partita odierna era molto dura e che poteva riservare sorprese, nonostante la rilevante differenza di classifica tra i due giocatori. Nel corso della prima partita Musetti ha cercato in molti modi il vincente dando sfoggio di tutto il suo repertorio tra accelerazioni lungolinea, variazioni col back, palle corte, tiri incrociati stretti e qualche serve and volley ma Ledecka ha controbattuto con una solidità ferrea e non appena ha potuto ha tirato il vincente quando la pressione di Musetti, inevitabilmente, si allentava. Il risultato del primo set è stato un 6-3 un po’ inclemente con il nostro giocatore.

Nel secondo set sembrava esserci stata una svolta. Dopo un primo game durato 25 punti in cui il nostro Lorenzo ha salvato 5 palle break Ledecka è andato un po’ nel pallone e ha cominciato ad essere molto più incostante da fondo, diventando meno solido in fase di controbattuta e più falloso quando poteva tirare il vincente. Il nostro giocatore non si è fatto attendere e ha incamerato un parziale di 5 giochi consecutivi dominando e mostrando un gioco spettacolare.

Il terzo set si è aperto pieno di speranze per noi italiani. Musetti si è subito portato avanti 2-0 allungando a sette la striscia di giochi vinti consecutivamente. Qui la fiamma agonistica di Musetti si è spenta un po’ e di contraltare è tornato in partita Ledecka, che ha ricominciato a martellare da fondo come faceva nel primo set senza dare tanto fiato a Musetti. Il ceco ahinoi si è subito portato 2-2. Da qui in poi sono seguiti otto game piuttosto combattuti in cui il risultato è stato in bilico fino alla fine. Come già successo nel primo set, Ledecka si è dimostrato più cinico e sul 6-5 15-40 ha portato a casa il match su un errore di volo del nostro Lorenzo.

Ledecka si è confermato la sorpresa di questo torneo, ma è presto per fare previsioni sul suo futuro, è alle prime partite sul circuito, è parso un ottimo ribattitore da fondo. Per quanto riguarda il nostro Lorenzo si confermano le lacune sul dritto sui campi veloci e i black-out nei momenti decisivi del primo e del terzo set fanno pensare che bisogna ancora lavorare un po’ sulla tenuta mentale, messa alla prova anche da vicende personali come molti lettori sapranno

Quarti di finale

[1] S. Tsitsipas vs A. de Minaur 6-4 6-4

[6] C. Norrie vs [3] F. Auger Aliassime

M. Fucsovics vs [2] A. Rublev