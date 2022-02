ATP Doha: Bautista si prende la rivincita e scippa il titolo a Basilashvili

[2] R. Bautista Agut b. [3] N. Basilashvili 6-3 6-4

La vendetta di Roberto Bautista Agut: nel remake della finale 2021, lo spagnolo batte Nikoloz Basilashvili 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza e vince il suo secondo titolo a Doha. Il valenciano conferma di essere sempre tra i giocatori più brillanti nella prima parte di stagione: quest’anno aveva già trascinato la Spagna in finale di ATP Cup è solo un grande Taylor Fritz, dopo una dura battaglia, gli ha impedito di raggiungere gli ottavi dell’Australian Open. Nella finale odierna Bautista ha rimontato per due volte un break di svantaggio in entrambi i set, è questo il grande rimpianto di un Basilashvili partito forte ma sempre rimontato dallo spagnolo. In particolare nel primo set, il georgiano ha subito un parziale di 5 giochi dal 3-1 in suo favore.

Un successo che permette al 33enne di Castellon de la Plana di arrivare in doppia cifra quanto a titoli ATP vinti, interrotto un digiuno di tre anni (ultimo successo proprio a Doha nel 2019, battendo in finale Tomas Berdych). Con questa vittoria Bautista guadagna una posizione in classifica diventando numero 15 del mondo, Basilashvili sale al 18esimo posto (+4) nonostante la quarta finale persa in carriera su nove giocate, la seconda consecutiva dopo quella di Indian Wells lo scorso ottobre. Entrambi si sposteranno dal Qatar agli Emirati Arabi per prendere parte al torneo di Dubai: lo spagnolo, numero 8 del seeding, è stato sorteggiato contro il francese Arthur Rinderknech; il georgiano avrà un esordio durissimo contro il canadese Felix Auger-Aliassime.