ATP Delray Beach: Norrie vince il titolo, tie break stavolta fatali per Opelka

[1] C. Norrie b. [2] R. Opelka 7-6(5) 7-6(3)

Cameron Norrie è il campione dell’ATP 250 di Delray Beach. Il britannico batte 7-6(5) 7-6(3) in un’ora e 49 minuti lo statunitense Reilly Opelka e conferma il suo grande feeling con il continente americano, dove ha vinto tutti i suoi titoli ATP: il primo a Los Cabos, in Messico, poi l’inaspettato trionfo di Indian Wells lo scorso ottobre e adesso il terzo sigillo in Florida. A Opelka non bastano i 25 ace messi a segno quest’oggi, l’americano viene battuto proprio sul suo terreno preferito: il tie break. Tra Dallas, torneo conquistato sette giorni fa, e Delray Beach ne ha vinti otto ma oggi li ha ceduti entrambi subendo la terza sconfitta in quattro precedenti contro il mancino nato a Johannesburg. Con questo successo Norrie guadagna una posizione in classifica mondiale, eguaglia il suo best ranking da numero 12 e mette nel mirino la top 10, traguardo alla sua portata. Si consola con una nuova miglior classifica Opelka che da domani occuperà la 18esima posizione del ranking, mai era arrivato così in alto.