ATP Dallas: Opelka re dei tie break, il titolo è suo

La prima edizione del Dallas Open è di Reilly Opelka: il gigante statunitense batte 7-6(5) 7-6(3) il connazionale Jenson Brooksby e si aggiudica il 250 texano. Ancora una volta è nei tie break che il tennista del Michigan ha fatto la differenza: in tutto il torneo ne ha giocati sei e li ha vinti tutti, compresi i due odierni. Inavvicinabile al servizio – non mai perso la battuta nei quattro match disputati -, dopo i 39 ace messi a segno in semifinale contro John Isner, ne ha piazzati altri 16 per spegnere le speranze di Brooksby di vincere il suo primo titolo in carriera.

Il 21enne californiano ci era andato vicino l’estate scorsa sull’erba di Newport, ma fu stoppato sul più bello da Kevin Anderson. Non gli è andata bene nemmeno stavolta ma sembra solo questione di tempo, il giocatore c’è e le occasioni non gli mancheranno. Per adesso però festeggia Opelka, al terzo titolo della carriera dopo quelli vinti a New York nel 2019 e a Delray Beach nel 2020, a conferma del suo grande feeling con i 250 casalinghi. Un successo che gli vale anche il ritorno nella top 20 a scapito del nostro Lorenzo Sonego. Sia Opelka che Brooksby dovranno immediatamente fare le valigie: entrambi sono in tabellone a Delray Beach e chissà che non possano ritrovarsi di nuovo in finale per la rivincita.