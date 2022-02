ATP Buenos Aires: Sonego supera baez e vola ai quarti

Archiviate le emozioni per l’addio al tennis di Juan Martin del Potro, il torneo di Buenos Aires va avanti con gli ottavi di finale. Nella notte italiana Lorenzo Sonego ha staccato il pass per i quarti grazie al successo in due set sull’argentino Sebastian Baez.

Un doppio 6-3 maturato però in quasi due ore di gioco, con la giovane wild card – che aveva destato un’ottima impressione alle ultime Next Gen Finals – che è rimasto in partita più di quanto non dica il punteggio. Il torinese, numero 3 del seeding, adesso attende Fernando Verdasco: lo spagnolo, in tabellone grazie al ranking protetto, ha battuto in rimonta 2-6 6-3 7-5 il brasiliano Thiago Monteiro.

Due i precedenti tra l’italiano e l’ex top, con una vittoria per parte: nel 2018, a Bastad, si impose il 38enne iberico in tre set, l’anno dopo a Kitzbuhel successo di Lorenzo. Esordio nel torneo anche per la testa di serie numero 1 Casper Ruud, al rientro dopo i problemi fisici che gli hanno impedito di partecipare all’Australian Open. Il norvegese ha battuto 7-6(2) 6-3 lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Fuori il numero 5 del seeding Dusan Lajovic: il serbo è stato eliminato in rimonta dall’argentino Federico Coria col punteggio di 4-6 7-5 6-4. Nel pomeriggio di oggi sarà invece il turno di Fabio Fognini, pronto a fare il suo esordio contro Pedro Martinez. In campo anche il secondo favorito del torneo e campione in carica, Diego Schwartzman, che affronta Jaume Munar.