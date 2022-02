ATP Buenos Aires: Sonego rimonta a metà, in finale va Schwartzman

Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Buenos Aires. Il tennista torinese viene battuto 7-5 3-6 6-2 da Diego Schwartzman al termine di un match dall’andamento schizofrenico durato quasi tre ore. Perso il servizio nel quinto gioco del primo set, Sonego ha riacciuffato l’argentino proprio quando quest’ultimo serviva per chiudere il parziale, ma ha nuovamente concesso il break nel game successivo rendendo vano lo sforzo. Nel secondo set partenza sprint di Schwartzman che si è portato avanti 3-0 e servizio sembrando in totale controllo della partita. È arrivata però la grande reazione dell’italiano, capace di mettere in fila una striscia vincente di 6 game consecutivi. A decidere il match è stato un lunghissimo game da 22 punti, il secondo del terzo set, con Schwartzman che ottenendo il break è andato in fuga portandosi sul 5-0.

Un’ultima reazione d’orgoglio di Sonego gli ha permesso di ridurre le distanze fino al 5-2 ma stavolta la rimonta non è andata in porto. L’azzurro potrebbe comunque avere un nuovo best ranking lunedì: se Opelka non vincerà il torneo di Dallas, Sonego entrerà per la prima volta in carriera in top 20. Salirà al numero 14 invece Schwartzman, che affronterà in finale Casper Ruud, vincitore con un doppio 6-3 su Federico Delbonis. L’argentino conduce 5-2 nei precedenti (2-1 sulla terra) e va a caccia del suo quinto titolo in carriera (13 le finali) volendo bissare il successo di un anno fa proprio a Baires ottenuto battendo Francisco Cerundolo nel derby albiceleste; per il norvegese sarà invece la nona finale (6 titoli fino ad ora) e la seconda nella capitale argentina, dove ha trionfato nel 2020 contro il portoghese Pedro Sousa.