ATP Acapulco: Nadal vince ancora, terzo titolo del 2022

Un avvio di stagione così, Rafa Nadal non lo aveva mai avuto. Nemmeno nei suoi anni migliori. E probabilmente dopo quello che ha passato negli ultimi mesi del 2021 (tra operazione al piede e Covid con la nuova stagione ormai alle porte), non aveva nemmeno osato sognarlo.

Lo spagnolo invece in questo 2022 deve ancora perdere un match e con il titolo di Acapulco, conquistato nella notte italiana, sono tre i trofei portati a casa dopo ATP 250 di Melbourne e Australian Open: fanno 15 match vinti e zero persi.

A essere precisi, Nadal è in striscia aperta anche con i set: 13-0. Nel corso del torneo messicano infatti non ne ha ceduto nemmeno uno, e la finale contro Cameron Norrie non ha fatto eccezione. In pratica Rafa non perde un parziale dalla finale degli Australian Open, quando ha rimontato Daniil Medvedev da 2 set di svantaggio.

Questa è anche la quarta edizione dell’ATP di Acapulco vinta dall’ex numero 1 del mondo, la prima fu nel 2005 quando ancora si giocava sulla terra, 17 anni fa. E Nadal è ancora qui a mordicchiar trofei, per la 91esima volta in carriera.

Finale

[4] R. Nadal b. [6] C. Norrie 6-4 6-4

Gli highlights