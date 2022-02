ATP Acapulco: Medvedev festeggia il primato regalandosi la rivincita contro Nadal

Un’altra giornata non particolarmente eccitante ad Acapulco dove per il secondo giorno di fila le emozioni sono arrivate fuori dal campo di tennis. Prima la squalifica di Zverev e ora lo storico cambio della guardia nella vetta del ranking grazie all’impresa di Jiri Vesely, che battendo Djokovic a Dubai ha sancito il sorpasso di Medvedev al serbo. Il russo, che come i suoi connazionali avrà la testa altrove, ha onorato il suo nuovo status vincendo facilmente contro il qualificato Yuri Nishioka, numero 103 del mondo che aveva superato Taylor Fritz abbastanza inaspettatamente. La partita è andata via abbastanza liscia, anche se Medvedev ha ceduto il servizio una volta nel primo set e addirittura due nel secondo ma il giapponese non ha un gioco in grado di mettere in difficoltà uno come Daniil, che solo due volte non ha strappato la battuta all’avversario.

Come ci si aspettava sin da quando è stato sorteggiato il tabellone, avremo dunque la rivincita della finale dell’Australian Open, perché Rafa Nadal ha avuto qualche problema nel secondo set quando la partita è sostanzialmente “impazzita”. Lo spagnolo ha perso addirittura tre volte il servizio, cosa che chissà da quanto non gli capitava, e buon per lui che Paul ha combinato disastri in battuta, non riuscendo a capitalizzare il vantaggio. Rafa ha vinto al tiebreak, dopo aver sprecato due match point nel dodicesimo game.

L’altra semifinale la giocheranno Tsitsipas e Norrie, che avevano di fronte avversari troppo teneri per preoccuparsene. Favorito sarà il greco ma Norrie arriva da una serie di sette vittorie di fila. Magari è anche stanco.

Quarti di finale

[1] D. Medvedev b. [Q] Y. Nishioka 6-2 6-3

[4] R. Nadal b. T. Paul 6-0 7-6(5)

[3] S. Tsitsipas b. M. Giron 6-3 6-4

[6] C. Norrie b. [LL] P. Gojowczyk 6-1 6-0