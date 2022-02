ATP Acapulco: Zverev batte Brooksby in un match terminato alle 5 del mattino

Antipasto leggero per il torneo ATP di Acapulco che tra la notte di martedì e mercoledì vedrà scendere in campo i quattro semifinalisti dell’Australian Open, quasi uno dieto l’altro. Ma in attesa di Medvedev, Berrettini, Nadal e Tsitsipas – in rigoroso ordine di gioco – questa notte hanno giocato Zverev e le seconde linee.

Il tedesco ha rischiato grosso con un buon Brooksby. Dopo essere andato sotto di un set la partita si è trascinata fino al tiebreak, e il tedesco ha dovuto fronteggiare due match point col servizio. In qualche modo se l’è cavata e alle 4 del mattino passate i due hanno cominciato un terzo set classico, col favorito che ha preso il largo è ha chiuso rapidamente

La partita più appassionante è stata senz’altro quella tra Kozlov e Dimitrov, col bulgaro che non è riuscito a battere un giocatore preda dei crampi che aveva ceduto il secondo set avanti 5-3 perché proprio non riusciva a reggersi in piedi. Il numero 130 del mondo, entrato in tabellone mentre si stava allenando con Nadal, è riuscito in qualche modo a calmare il dolore e a rimettersi in piedi, e tanto è bastato per superare Dimitrov.

In precedenza buona vittoria di Taylor Fritz, ormai prossimo ad entrare in top10, e per Carreno Busta. Verdasco ha buttato al vento la possibilità di battere Isner nonostante il match point e Korda non sta mantenendo le promesse di qualche anno fa. Meglio andarci piano con i giovani.

Primo turno

[7] T. Fritz b. A. Mannarino 6-3 6-3

[LL] S. Kozlov b. G. Dimitrov 7-6(8) 5-7 6-3

D. Lajovic b. Korda 6-4 4-6 7-5

P. Carreno-Busta b. O. Otte 6-2 6-4

J. Isner b. [WC] F. Verdasco 7-5 6-7(4) 7-6(3)

[LL] P. Gojowczyk b. B. Nakashima 6-4 6-4

[2] A. Zverev b. J. Brooksby 3-6 7-6(10) 6-2