ATP Cup: Medvedev cede contro Humbert, ma la Russia vince lo stesso

Esordio della Russia nel girone dell’ATP Cup in cui c’è anche l’Italia e prima sorpresa dell’anno. Daniil Medvedev, numero 2 del mondo e favorito all’Australian Open ha perso una battaglia di quasi tre ore contro Ugo Humbert, talentuosissimo francese che comincia il 2022 con un successo che potrebbe significare molto per le ambizioni del ragazzo di Metz. Medvedev ha giocato la solita partita tra lo svogliato e il sicuro, soprattutto dopo il primo set vinto al tiebreak dopo uno scambio di break nella fase iniziale del match. Forte anche del vantaggio conquistato da Safullin il numero due del mondo ha giocato con grande rilassatezza fino al 3-0 del secondo e anche il passaggio a vuoto del quinto game, col servizio perso dopo essere stato 0-40, non sembrava il segnale di chissà cosa, perché nel game successivo Humbert era costretto a salvare cinque palle break. Ma qualcosa si era inceppato nella battuta di Medvedev, che a fatica la teneva nei due game successivi prima di perderla ancora sul 5 pari. Humbert salvava ancora una palla break e poi si portava in parità al primo set point.

Medvedev anche nel terzo set andava avanti di un break e di nuovo lo cedeva immediatamente nelle prime fasi del parziale. I due alzavano l’attenzione e sul servizio non rischiavano più nulla arrivando al tiebreak decisivo. Medvedev, sempre più indispettito, giocava un tiebreak disastroso e a Humbert bastavano un paio di buone volée per chiudere al secondo match point con una splendida risposta di rovescio.

Buon per la Russia che Medvedev tornasse in campo qualche minutio dopo insieme a Safullin per vincere il doppio contro la coppia francese formata da Fabrice Martin e Édouard Roger Vasselin.

Gruppo B

Russia b. Francia 2-1

R. Safullin b. A. Rinderknech 2-6 7-5 6-3

U. Humbert b. D. Medvedev 6-7(5) 7-5 7-6(2)

D. Medvedev/R. Safullin b. F. Martin/E. Roger Vasselin 6-4 6-4