Djokovic: “Australian Open? Presto saprete la mia decisione”

“So cosa volete chiedermi ma non avrete una risposta oggi. Ovviamente gli Australian Open sono dietro l’angolo per cui saprete presto”. La partecipazione di Novak Djokovic al primo Slam del 2022 resta in dubbio. Il serbo non ha sciolto le riserve nemmeno dopo la sconfitta contro la Croazia in Coppa Davis.

Il 34enne campione di Belgrado non ha mai rivelato se si sia o meno vaccinato contro il Covid-19 ma senza vaccino, stante le rigide norme adottate in Australia, non potrebbe sbarcare a Melbourne. “Userò i prossimi giorni per recuperare e mettere il tennis da parte, sono davvero esausto dopo questa stagione – si è limitato a dire Nole – Ho bisogno di stare un pò in famiglia e vediamo cosa riserva il futuro”.