Adidas, la nuova Barricade: la scarpa più iconica torna sul mercato

Adidas lancia la nuova Barricade, l’evoluzione dell’iconica scarpa da tennis che ha fatto notizia per la prima volta a New York nel 2000, e poi indossata da numerosi vincitori del Grande Slam nel corso degli anni.

Ispirandosi al design che ha caratterizzato la scarpa e insieme alle intuizioni degli atleti di fama mondiale, adidas ha dotato la nuova Barricade di tecnologie fatte per elevare il controllo, la durata e il comfort. Progettata per supportare lo stile dinamico del tennis moderno, Barricade sarà indossata dagli atleti mentre partecipano ai tornei di tennis che avranno luogo quest’estate. La nuova generazione di tennisti ha contribuito a portare il tennis e il ritmo di questo sport ad un livello competitivo maggiore, ad alta intensità e performance, e i tornei di quest’estate ne saranno il palco scenico.

adidas Barricade prende ispirazione da questa costante evoluzione del gioco e dalla grinta. L’innovazione e gli elementi chiave del design introdotti nel nuovo modello sono stati inseriti e creati insieme a Dominic Thiem e Maria Sakkari che hanno fornito un feedback continuo e concreto durante il processo di creazione e di testing.

Maria Sakkari, una delle giocatrici professioniste coinvolte, ha commentato: “Non è un segreto che il tennis moderno sia più veloce che mai. Questo significa che il gioco di piedi è fondamentale – hai bisogno di stabilità, comfort e controllo quando ti muovi sul campo. Ecco perché sono stata felice quando adidas mi ha chiesto di contribuire allo sviluppo della nuova Barricade – una scarpa da tennis iconica potenziata e innovata per le esigenze del gioco moderno. Non vedo l’ora di indossarla quest’estate e spero di fare la storia insieme”.

Per una maggiore durata, adidas Barricade è dotata di materiale ADITUFF resistente all’abrasione, pensato per l’avampiede e per racchiudere le dita del piede per una migliore protezione e controllo. Inoltre, anche la suola ha un ruolo importante, creata, infatti, con materiale ADIWEAR, una gomma di nuova concezione per un maggiore resistenza e anti abrasione in campo, e, con l’esclusiva spina di pesce che aiuta ad assistere la struttura della scarpa quando gli atleti scivolano sul campo.

Fedele al DNA di Barricade, la stabilità è la sua caratteristica distintiva – dando vita ad un vero e proprio controllo in campo, la scarpa infatti è dotata uno stabilizzatore ingegnerizzato TPU 3D e di sistemi di allacciatura asimmetrici integrati, che aiutano a bloccare il piede nella scarpa per fornire al giocatore resistenza e un controllo ineguagliabile mentre si corre sul campo al tennis. Alle caratteristiche tecniche, si aggiunge anche un miglioramento del comfort: la lingua della scarpa è progettata con un particolare foam traforato e traspirante che fornisce comfort all’avampiede per mantenere i piedi degli atleti freschi e asciutti. Il tallone di Barricade è anche progettato con GEOFIT sense pods, in grado di fornire una vestibilità morbida come un guanto che si integra con la speciale intersuola BOUNCE per un supporto extra.

adidas Barricade sarà la scarpa indossata da atleti di livello mondiale tra cui Maria Sakkari, Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas. “Non vedo l’ora di uscire con le nuove Barricade. È per me una scarpa iconica del tennis moderno ed è stato molto divertente lavorare con il team per supportare lo sviluppo dell’ultimo modello” ha commentato Dominic Thiem, tennista austriaco, numero 6 della classifica ATP.”

La nuova scarpa sarà accompagnata e completata da capi di abbigliamento per alte prestazioni dal design ispirato alla suola a spina di pesce, tipica del modello Barricade. Progettata per il caldo estivo, la collezione di abbigliamento Barricade è stata realizzata con la tecnologia AEROREADY – tessuti e materiali anti umidità e ad asciugatura rapida progettati per assorbire il sudore, mantenendo il corpo asciutto e fresco durante la partita. A dimostrazione del continuo impegno di adidas per la sostenibilità e la riduzione dei rifiuti in plastica, tutti i capi della collezione sono realizzati in PRIMEBLUE, un materiale riciclato pensato per le alte prestazioni composto da un minimo 40% con Parley Ocean Plastic, riciclando rifiuti plastici recuperati da isole, spiagge, comunità costiere e litorali, evitando così che inquini i nostri oceani.

Carly Tatibouet, VP Design Specialist Sports adidas, ha commentato: “La nuova Barricade mira ad integrare ciò che mancava all’iconico modello Barricade. Con il rilancio della nuova scarpa ci siamo portati ad un livello successivo per garantire che i nostri giocatori possano muoversi con controllo e fiducia, senza compromettere il comfort e la durata, durante le partite.”

Adidas Barricade sarà disponibili in anticipo per i membri dell’adidas Creators Club in una colorway esclusiva dal 15 luglio, su adidas.com e tramite l’app adidas dal 12 agosto. Per ulteriori informazioni visitare https://www.adidas.it/tennis o seguire @adidasTennis su Instagram per unirsi alla conversazione e utilizzando #BarricadeIsBack e #adidastennis.