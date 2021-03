ATP Doha: Basilashvili completa l’opera e vince il titolo

Nikoloz Basilashvili è il nuovo campione del Qatar ExxonMobil Open di Doha.

Il 29enne georgiano, autore dell’eliminazione nei quarti del rientrante Roger Federer, si impone sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 5, con il punteggio di 7-6(5) 6-2, in meno di un’ora e mezzo di gioco e succede nell’albo d’oro ad Andrey Rublev. Si tratta del quarto titolo in carriera per il tennista di Tbilisi, curiosamente il primo della categoria 250: fino ad ora aveva trionfato solo nei 500, ad Amburgo e Pechino nel 2018 e sempre nel torneo tedesco l’anno successivo.

Da allora per Nikoloz, con un best ranking da 16 del mondo, era iniziata una crisi di risultati lunga un anno e mezzo. Nel 2020 ha vinto appena quattro partite, nessuna nel post lockdown. In più la brutta vicenda con le accuse di violenza domestica da parte dell’ex moglie. Quest’anno è ripartito con due vittorie ad Antalya contro avversari modesti e poi altri cinque ko consecutivi tra cui lo stop al primo turno degli Australian Open contro il numero 188 del mondo Martinez Vilella.

A Doha d’improvviso ha ritrovato fiducia e i suoi colpi piatti e potenti hanno messo alle corde Millman, Jaziri, Federer, Fritz e infine Bautista. Cinque belle vittorie con un solo set lasciato per strada che lo proiettano nuovamente nella top 40. Per lo spagnolo invece sfuma l’opportunità del bis in Qatar, dove si impose nel 2019 in quello che al momento resta il suo ultimo successo.