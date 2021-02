ATP Cup: Grande Berrettini, l’Italia supera l’Austria, anche grazie al doppio

Prestazione impeccabile di Matteo Berrettini che in meno di un’ora e mezzo ha avuto la meglio sul numero 3 del mondo, Dominic Thiem, magari ancora in rodaggio ma mai in condizione di opporsi al nostro connazionale. Berrettini dopo tre game di studio ha improvvisamente ingranato una marcia in più e ha impartito una severa lezione all’austriaco, vincendo addirttura nove game di fila, di fatto chiudendo il match. Dal 2-1 per Thiem ci si è trovati sul 4-0 nel secondo per Berrettini, che a quel punto ha tirato il fiato, giusto il tempo per dare la possibilità all’avversario di raccattare qualche game in più. Bravissimo quindi Berrettini ma meglio evitare di illudersi particolarmente, il Thiem della settimana prossima sarà molto diverso da quello di oggi.

In precedenza Fognini aveva combinato un mezzo disastro contro Dennis Novak, giocando sostanzialmente solo il primo game del match e poi subendo in lungo il largo le non troppo irresistibili strategie dell’austriaco. Conosciamo Fognini da troppo tempo per stupirci particolarmente, così come non è sorprendente la versione Jekyll del ligure, che in doppio è stato il trascinatore di Berrettini. Meglio così, la semifinale a questo punto è a un passo.

Prima giornata Italia-Austria 2-1

M. Berrettini b. D. Thiem 6-2 6-4

D. Novak b. F. Fognini 6-3 6-2

F. Fognini/M. Berrettini b. D. Thiem/D. Novak 6-1 6-4