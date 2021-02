ATP: Cecchinato battuto a Cordoba, Marcora ko a Singapore

Si ferma al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel “Cordoba Open”, torneo ATP 250 in svolgimento sulla terra rossa del Predio del Polo Deportivo Kempes di Cordoba, in Argentina.

Dopo l’affermazione d’esordio in tre set sul boliviano Hugo Dellien, numero 112 del ranking, il 28enne palermitano, numero 87 ATP, si è arreso con un doppio 6-2, in un’ora e sette minuti di gioco, all’argentino Diego Schwartzman, grande favorito per la vittoria finale e unico top 10 in corsa.

Cecchinato tornerà in campo la prossima settimana nel torneo di Buenos Aires. In tabellone ci saranno anche Salvatore Caruso e Gianluca Mager. Fuori anche l’unico italiano in corsa nel neonato torneo di Singapore: Roberto Marcora, vincitore al primo turno contro Ernests Gulbis, viene eliminato da Adrian Mannarino. Il francese, numero 1 del seeding, si è imposto col punteggio di 6-3 7-5