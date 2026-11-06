La corsa alle Finals è finita: Tiafoe e Jodar gli ultimi qualificati, fuori Fritz e Paul

Si è dovuti arrivare al venerdì dell’ultimo Masters 1000 dell’anno per avere la certezza sugli otto nomi che si contenderanno a Torino il titolo di “Maestro” per succedere a Jannik Sinner. Non è stata una lotta entusiasmante a dire il vero, basti dire che gli ultimi due qualificati, Tiafoe e Jodar, due giorni fa sembravano fuori dai giochi. Solo le concomitanti sconfitte di uno stremato de Minaur, di un troppo vecchio Djokovic, di Paul e Fritz, che hanno trovato sulla loro strada avversari che non erano troppo stanchi e che soprattutto in questo momento sono più forti di loro, hanno permesso a Francese e Rafa di guadagnarsi la loro prima volta al Masters. Alla fine la classifica è la seguente:

Zverev 9350

Alcaraz 5500

Shelton 4920

Medvedev 3820

Cobolli 3680

Fils 3635

Tiafoe 3390

Jodar 3234

I primi due esclusi sono Alex de Minaur e Taylor Fritz, che dopo la sconfitta contro Alcaraz ha chiuso a 3050, ed è rimasto quindi dietro anche all’australiano, fermo a 3170 e che sarà la prima riserva a Torino. Naturalmente sia Alcaraz che Shelton hanno la possibilità di avvicinarsi un altro po’ a Zverev, considerato che sono entrambi in semifinale a Parigi. In particolare Shelton ha la possibilità di scavalcare Alcaraz se vincesse Parigi e lo spagnolo perdesse domani in semi, altrimenti se ne parlerà a Torino. Nessuno potrà raggiungere Zverev, e Medvedev dovrò difendere il quarto posto, visto che anche lui è troppo lontano da Shelton e Alcaraz.

Le Finals di quest’nno stabiliranno un record: dal 1986, anno in cui si tornò alla formula a giorni, non era mai successo che fossero 4 esordienti a presentarsi al primo match di round robin. Nel 2017, Carreno Busta fu il quarto esordiente, ma solo per sostituire Nadal, che si era ritirato dopo la sconfitta contro Goffin.

Dalla stessa categoria

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.