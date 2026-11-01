Comanda Alcaraz, Vacherot vince a Basilea

E’ morta a 60 anni Elena Pero, la storica voce del tennis di Sky Sport, una delle figure più rilevanti del panorama giornalistico sportivo in Italia. “Ma per noi soprattutto una collega, un’amica, una persona straordinaria e indimenticabile”, ha commentato il direttore di Sky Sport, Federico Ferri.“Non ha saltato una telecronaca, neppure durante la malattia. […]
Si sono conclusi i due “500” della settimana – gli ultimi di questo 2026 – confermando che il livello alto di Alcaraz è irraggiungibile per chiunque, presenti o assenti, e che Vacherot non è stato solo una meteora.
A Vienna la versione Jekyll di Alcaraz ha scavato un abisso tra lui e il resto della truppa. A colpire non è stata ovviamente la vittoria ma come è arrivata. Dopo tre turni in cui Hyde si faceva vivo a tratti, in semi e in finale Carlos ha maltrattato Medvedev e de Minaur, chiudendo il torneo senza aver perso nemmeno un set. Non certo il miglior Alcaraz mai visto – il servizio continua a dare qualche preoccupazione e la concentrazione è quella di sempre: ogni tanto se ne va – ma una versione molto centrata, che dovrebbe essere sufficiente per chiudere la stagione in bellezza tra Parigi e Torino. Carlos quest’anno non ha partecipato a due slam e nel terzo era appena al rientro e ha saltato 5 masters 1000, giocandone tre in non perfette condizioni fisiche. Ha raggiunto, a 23 anni, il ventottesimo titolo ATP e potrebbe arrivare a 30 prima della fine dell’anno. Vedete un po’ voi.
Bella la vittoria di Vacherot, che a Basilea ha battuto in finale Lehecka, dopo aver battuto in sequenza Jodar, Rune e Fritz. Torno che vale di più di 500 punti, con i quali comunque il monegasco è rientrato nei top30.
Parigi adesso, torneo che non è mai stato particolarmente attraente – troppo vicine le Finals, troppe partite giocate in precedenza – ma che si incaricherà di assegnare gli ultimi 4 posti per Torino e di mostrare se Zverev è davvero questo numero 1 zoppo di cui tanto si è convinti.
ATP Vienna, finale
[2] C. Alcaraz b. [5] A. de Minaur 6-1 6-4
ATP Basilea, finale
V. Vacherot b. [8] J. Lehecka 2-6 6-3 6-3
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