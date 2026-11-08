Carlos Alcaraz Re a Parigi: la centesima sinfonia vale il nono Masters 1000

[2] C. Alcaraz b. [3] B. Shelton 7-6(5) 7-5

Mentre si discute se Zverev merita davvero il numero 1 del ranking Carlitos Alcaraz non pare in questo momento avvicinabile da nessuno che non sia lui stesso, come contro Fritz ai quarti di finale. Nella 40ª edizione del Rolex Paris Masters, lo spagnolo ha conquistato il suo nono titolo Masters 1000 su 37 partecipazioni — con una media che lo avvicina al record di Jannik Sinner, fermo a 10 su 40 — e festeggia la centesima vittoria in carriera in questa categoria.

Non è stata una passeggiata, ma una battaglia tesa in cui lo spagnolo ha dovuto scavare a fondo per domare Ben Shelton, aggressivo ma troppo falloso nei momenti chiave. Il match parte subito con il freno a mano tirato e i servizi a rischio. Shelton spinge forte con il mancino e mette subito in difficoltà lo spagnolo: nel terzo gioco l’americano scappa 0-40 sul 2-1, procurandosi tre palle break consecutive e poi una quarta, ma Alcaraz le cancella tutte con freddezza. Il copione si ribalta poco dopo: lo spagnolo manca due chance di break sul tre pari, per poi concederne altre due sul 3-4, sventate con autorità. Il set scivola così in un tie-break teso e insufficiente sul piano della qualità: ben 9 punti su 12 vengono vinti contro la battuta. A spuntarla è Alcaraz per 7-6 (5), approfittando di un brutto errore di dritto del rivale sul set point.

Nel secondo parziale Shelton prova a strappare. Sul 2 pari Alcaraz va completamente in blackout: concede un break regalato da due doppi falli consecutivi e da un dritto finito abbondantemente largo. Shelton sale 3-2 e spaventa il pubblico parigino. La reazione del numero uno spagnolo non si fa attendere. Nell’ottavo game Alcaraz alza il livello: uno splendido dropshot sullo 0-15 spezza il ritmo dell’americano, prima che un dritto lungo di Shelton valga il contro-break del 4-4. Nel dodicesimo gioco la stoccata finale: con Shelton al servizio per salire al tie-break, Alcaraz si procura due match point. Sul primo la risposta scappa in corridoio, ma sul secondo lo spagnolo infila un passante chirurgico su una volée complicata. Una pesante, che conferma la capacità di Alcaraz di alzare il livello ad un livello non raggiungibile dai suoi avversari. Shelton esce a testa alta e con pochi rimpianti, proverà a prendersi la rivincita a Torino ma per quanto il risultato sia stato molto equilibrato la differenza tra i due sembra ampia.

Per Alcaraz è il primo sigillo sul cemento parigino nella nuova sede di Nanterre, un trofeo che arricchisce la bacheca e consolida il suo status ai vertici del circuito ATP insieme a Sinner. La superficie veloce della La Défense Arena ha regalato scambi rapidi e tanti ribaltamenti di fronte, premiando la tenuta mentale dello spagnolo nei punti caldi della sfida. Shelton ha pagato a caro prezzo le incertezze nell fasi conclusive di ciascun set, quando la palla pesava di più e le percentuali con il primo servizio sono calate vistosamente. Alcaraz ha saputo limitare i danni nei momenti di vuoto al servizio, affidandosi alla risposta e alla profondità dei suoi colpi da fondo quando il parziale sembrava sfuggirgli di mano.

Il successo non riapre la volata per il vertice della classifica di fine stagione, e rinvia all’anno nuovo il regolamento dei contri per le gerarchie mondiali. La capacità di Alcaraz di trarre energia dalle difficoltà si è vista proprio nel momento di massimo vantaggio per l’avversario nel secondo set.

Shelton dovrà ripartire dai buoni segnali mostrati nei primi turni, lavorando sulla gestione delle palle break a favore per compiere l’ultimo salto di qualità contro i primissimi del mondo.

Parigi saluta così un trionfatore magari poco costante ma capace di rendere ogni match uno show. Il pubblico francese ha applaudito lo sforzo di entrambi, premiando lo spettacolare passante finale che ha calato il sipario sulla sfida.

Si chiude così un’edizione storica del torneo, proiettata nel futuro dal cambio di impianto e dalla qualità dei suoi giovani protagonisti. Una finale non memorabile per continuità, ma appassionante per drammaticità e colpi di scena dal primo all’ultimo game.

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