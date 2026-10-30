La corsa alle Finals: solo paura per Cobolli ma Torino è vicina

Ci siamo messi un po’ di paura vedendo le lacrime di Cobolli, consolato da Berrettini dopo il ritiro sul 2-5 a Vienna. Per fortuna è stato Flavio a rassicurare tutti, dicendo che probabilmente sarà presente anche a Parigi, dove a questo punto gli basterà vincere un paio di partite per garantirsi la qualificazione alle Finals. Non è nemmeno impossibile che non ne abbia bisogno naturalmente. Dal punto di vista delle opportunità per arrivare tra i primi otto (nove, ma per via dell’infortunio di Sinner, come sapete, anche il nono andrà a Torino) non cambia appunto moltissimo, perché il vantaggio di Cobolli da de Minaur, il primo in questo momento degli esclusi, è ancora abbastanza ampio. Cobolli è stato scavalcato da Medvedev e avvicinato da Fils, ma per uscire dagli 8, de Minaur dovrebbe arrivare in finale a Parigi; Fils arrivare ai quarti Tiafoe in semi e uno tra Jodar, Djokovic, Fritz o Paul vincere il torneo. Tutto abbastanza complicato, come si vede

Prima dello spavento serale, la giornata era stata ricca di eventi. Intanto è arrivato il temuto sorpasso di Zverev, che da lunedì sarà dunque il trentesimo numero 1 della storia dell’ATP. Il tedesco ha battuto Griekspoor, che aveva detto cose poco carine dopo lo US Open. Purtroppo per l’ATP e per il tennis in generale, si tratta di un altro numero 1 non proprio da indicare come esempio ai ragazzini, si vede che sono questi i tempi.

Tornando alla nostra storia, come paventato, abbiamo assistito alla resa di Darderi, travolto da Paul. Grazie alla sconfitta di Jodar, Darderi rimane teoricamente in lizza, e crediamo possa essere soddisfatto per essere arrivato a giocarsi le Finals fino all’ultimo torneo – a meno che de Minaur non vinca il titolo a Vienna – e non possiamo che augurarci che da questo tragga la forza per una stagione ancora migliore. Oltre a Jodar, ha perso anche Djokovic, che adesso deve sperare in una specie di miracolo, anche se lo sapeva che non sarebbe stato per niente semplice. Per il serbo il distacco da Jodar resta immutato naturalmente, ma Fritz e Paul sono più vicini e de Minaur da domani potrebbe essere più lontano. Ha fatto un buon passo avanti Fils, che se dovesse arrivare in finale a Basilea scavalcherebbe Cobolli, e quindi ecco la nuova classifica:

Medvedev 3710

Cobolli 3680

Fils 3525

Tiafoe 3380

Jodar 3184

Dietro di loro sono ancora in nove:

de Minaur 2930

Djokovic 2890

Fritz 2785

Paul 2725

Davidovich Fokina 2510

Mensik 2500

Nakashima 2350

Lehecka 2250

Darderi 2190

Oggi in campo ci saranno Fritz e Fils, che si affronteranno tra loro a Basilea; Medvedev, de Minaur e Paul a Vienna. Giornata di una certa importanza per Medvedev, che nel caso battesse l’incredibile Mannarino, raggiungerebbe la matematica certezza di essere presente a Torino. Perché anche se venisse superato da Cobolli e Fils due soli tra Tiafoe, Jodar, de Minaur, Djokovic, Fritz e Paul potrebbero scavalcarlo, rendendo quindi l’ottavo posto blindato. A quel punto, per Torino, resteranno solo 4 posti. Al di là della matematica sembra che la corsa sia ristretta a de Minaur, gli statunitensi Fritz, Paul e Tiafoe e lo spagnolo Jodar. Sarebbero in 4 per due posti, con Tiafoe favorito, insieme a chi, tra Jodar e de Minaur, domenica sarà davanti.

Dalla stessa categoria

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.