Jannik Sinner: “Il mio 2026 in campo finisce qui”

La stagione di Jannik Sinner è ufficialmente finita. Il numero 1 del mondo alza bandiera bianca per il resto del 2026: dopo il consulto con il suo staff medico, l’azzurro ha deciso di sottoporsi a un ciclo di trattamenti per risolvere l’infiammazione al ginocchio. Una scelta necessaria per recuperare al meglio e presentarsi nelle condizioni giuste alla preparazione in vista del 2027.

La decisione è stata comunicata dal management del campione azzurro: «È stato deciso di effettuare il trattamento ora, per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero 1 del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026».

A confermare la notizia è stato lo stesso Jannik, con un reel su Instagram dal sapore amaro. «Ciao a tutti, insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Questo significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita», ha spiegato l’azzurro. Cala così il sipario anticipatamente sul suo anno agonistico: adesso la priorità è recuperare, senza correre rischi, per tornare in campo al meglio nel 2027.

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