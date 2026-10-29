Corsa alle Finals: Ruud e Tien in vacanza, Tiafoe sbanda e de Minaur, Djokovic e Fritz si avvicinano

Altra giornata fondamentale quella di ieri a Basilea e Vienna, dove c’erano in campo ben otto dei 16 giocatori che si stanno contendendo i cinque posti disponibili a Torino, insieme a Zverev, Alcaraz e Shelton. Avevamo detto dell’importanza dello scontro diretto tra de Minaur e Tien, a Vienna, match vinto dall’australiano, che ha lasciato solo sei game al giovane statunitense. Per Tien quindi c’è l’ufficialità: niente Torino, anche dovesse vincere a Parigi i suoi 3095 punti sono troppo pochi per raggiungere Jodar. Ma anche per Ruud ieri è suonata l’ora delle vacanze anticipate. La sconfitta a Basilea contro Borges, chiude il discorso in prospettiva Torino, l’ultimo obiettivo per il norvegese è a questo punto provare a non uscire dalla top20, cosa che non sarà semplicissima.

A Vienna, sorprendentemente, ha perso anche Jakub Menšík, incappato in un Mannarino davvero in uno stato di grazia. Per il ceco rimane la scappatoia di Parigi, ma naturalmente le sue quotazioni sono ora in ribasso. In Austria c’erano anche Medvdev e Tiafoe, e mentre il russo ha vinto come da pronostico, Tiafoe ha fatto le spese di un Musetti che pare stia traendo qualche beneficio da tutte le voci extra tennistiche che girano sul suo conto. Come che sia, Frances adesso rischia di chiudere la settimana all’ottavo posto e diventare lui la preda di chi gli sta dietro. Basti pensare che una vittoria di de Minaur a Vienna porterebbe l’australiano a soli 50 punti di distacco, il che significherebbe che superare un turno in meno a Parigi impedirebbe a Tiafoe di essere a Torino.

A Basilea invece, hanno vinto sia Djokovic che Fritz che quindi hanno lasciato inalterato il loro distacco da de Minaur. Ecco quindi la situazione aggiornata.

Cobolli 3680

Medvedev 3660

Fils 3475

Tiafoe 3380

Jodar 3184

Dietro di loro sono dunque rimasti in nove:

de Minaur 2930

Djokovic 2890

Fritz 2735

Paul 2675

Davidovich Fokina 2510

Mensik 2500

Nakashima 2350

Lehecka 2250

Darderi 2190

Anche oggi la giornata offre incontri che possono essere decisivi. A rischiare sono naturalmente Darderi, atteso dallo scontro diretto con Tommy Paul, e Lehecka, atteso da Altmaier. Se Darderi perde è fuori, per Lehecka ci sarebbe ancora una piccola possibilità, se pure molto risicata. Jodar comunque, dovesse vincere contro Vacherot, arriverebbe a 3234 punti in teoria ancora raggiungibile dal ceco e da Nakashima, già eliminato.

In campo oggi ci saranno anche Cobolli, che ha il derby con Berrettini; e Medvedev contro Norrie a Vienna. Fils, Fritz e Djokovic a Basilea. Per tutti loro la corsa durerà almeno fino a sabato.

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