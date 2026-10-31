Corsa alle Finals: Medvedev il quarto qualificato

E’ morta a 60 anni Elena Pero, la storica voce del tennis di Sky Sport, una delle figure più rilevanti del panorama giornalistico sportivo in Italia. “Ma per noi soprattutto una collega, un’amica, una persona straordinaria e indimenticabile”, ha commentato il direttore di Sky Sport, Federico Ferri.“Non ha saltato una telecronaca, neppure durante la malattia. […]
Come si poteva facilmente prevedere Daniil Medvedev ha superato il magnifico Mannarino e si è qualificato matematicamente per le ATP Finale del 2026. Al russo è bastato giocare una partita normale per aver ragione di un Mannarino sfinito, dopo che il francese aveva attraversato mezzo mondo e giocato sette partite in una settimana. Cinque game, in queste condizioni sono stati un mezzo miracolo. Rimangono quindi ancora 4 i posti da assegnare a Torino ma prima spieghiamo perché Medvedev non è più raggiungibile da chi lo segue. Daniil, con la vittoria di oggi ha raggiunto 3860 punti e dovrebbe essere scavalcato da cinque giocatori dietro di lui. Guardiamo la classifica di quelli che sono rimasti ancora in corsa:
Cobolli 3680
Fils 3525
Tiafoe 3380
Jodar 3184
Dietro di loro altri nove:
de Minaur 3080
Djokovic 2890
Fritz 2895
Paul 2725
Davidovich Fokina 2510
Mensik 2500
Nakashima 2350
Lehecka 2450
Darderi 2190
De Minaur vincendo Vienna e Parigi può arrivare a 4380, cosa che lo porterebbe davanti a Medved. Questo significa che Jodar, arrivando in finale a Parigi, chiuderebbe la stagione con 3834 punti, 26 in meno di quelli del russo. Discorso chiuso quindi, visto che a maggior ragione il discorso vale per quelli dietro de Minaur.
Caccia sempre aperta su Jodar, che rischia seriamente di arrivare a Parigi fuori dai primi 8, perché de Minaur, se batte Zverev, lo scavalcherà, arrivando a 3210 punti e con la possibilità addirittura di allungare vincendo la finale contro Alcaraz o Medvedev. Non solo, ma anche Fritz potrebbe scavalcare lo spagnolo vincendo Basilea. Insomma domani immaginiamo il giovane Rafa a fare un tifo indiavolato per Zverev e Vacherot, ma è chiaro che a Parigi dovrà darsi una regolata. Tra quelli dietro ha vinto il solo Lehecka, che rimane però molto lontano. Il ceco vincendo Basilea arriverebbe a 2750 punti, ancora lontano da Jodar e ancora più lontano, eventualmente da de Minaur. In questo caso potrebbe non bastare neppure vincere Parigi.
Oggi in campo Fritz, contro Vacherot, Lehecka contro Struff, a Basilea; de Minaur contro Zverev a Vienna. Ormai manca poco.