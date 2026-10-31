Corsa alle Finals: Medvedev il quarto qualificato

Come si poteva facilmente prevedere Daniil Medvedev ha superato il magnifico Mannarino e si è qualificato matematicamente per le ATP Finale del 2026. Al russo è bastato giocare una partita normale per aver ragione di un Mannarino sfinito, dopo che il francese aveva attraversato mezzo mondo e giocato sette partite in una settimana. Cinque game, in queste condizioni sono stati un mezzo miracolo. Rimangono quindi ancora 4 i posti da assegnare a Torino ma prima spieghiamo perché Medvedev non è più raggiungibile da chi lo segue. Daniil, con la vittoria di oggi ha raggiunto 3860 punti e dovrebbe essere scavalcato da cinque giocatori dietro di lui. Guardiamo la classifica di quelli che sono rimasti ancora in corsa:

Cobolli 3680

Fils 3525

Tiafoe 3380

Jodar 3184

Dietro di loro altri nove:

de Minaur 3080

Djokovic 2890

Fritz 2895

Paul 2725

Davidovich Fokina 2510

Mensik 2500

Nakashima 2350

Lehecka 2450

Darderi 2190

De Minaur vincendo Vienna e Parigi può arrivare a 4380, cosa che lo porterebbe davanti a Medved. Questo significa che Jodar, arrivando in finale a Parigi, chiuderebbe la stagione con 3834 punti, 26 in meno di quelli del russo. Discorso chiuso quindi, visto che a maggior ragione il discorso vale per quelli dietro de Minaur.

Caccia sempre aperta su Jodar, che rischia seriamente di arrivare a Parigi fuori dai primi 8, perché de Minaur, se batte Zverev, lo scavalcherà, arrivando a 3210 punti e con la possibilità addirittura di allungare vincendo la finale contro Alcaraz o Medvedev. Non solo, ma anche Fritz potrebbe scavalcare lo spagnolo vincendo Basilea. Insomma domani immaginiamo il giovane Rafa a fare un tifo indiavolato per Zverev e Vacherot, ma è chiaro che a Parigi dovrà darsi una regolata. Tra quelli dietro ha vinto il solo Lehecka, che rimane però molto lontano. Il ceco vincendo Basilea arriverebbe a 2750 punti, ancora lontano da Jodar e ancora più lontano, eventualmente da de Minaur. In questo caso potrebbe non bastare neppure vincere Parigi.

Oggi in campo Fritz, contro Vacherot, Lehecka contro Struff, a Basilea; de Minaur contro Zverev a Vienna. Ormai manca poco.

Dalla stessa categoria

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.