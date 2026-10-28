Corsa alle Finals: fuori altri quattro.

È bastato un normale martedì di primo turno per ridurre i possibili contendenti ad un posto alle finals. Le sconfitte di Khachanov, Rublev e Cerundolo a Vienna hanno definitivamente sepolto le speranze dei tre di poter essere a Torino: per loro Jodar, che occupa ancora l’ultimo posto in lizza per giocare a Torino, è diventato irraggiungibile. Inoltre Auger-Aliassime ha comunicato che non giocherà nemmeno a Parigi, per cui la sua stagione si è chiusa. Ma vediamo la classifica aggiornata a mercoledì 28 febbraio, ricordando che Zverev, Alcaraz e Shelton sono già qualificati.

Cobolli 3680

Medvedev 3660

Fils 3475

Tiafoe 3380

Jodar 3184

Questi cinque rimangono i favoriti, c’è stato il sorpasso di Cobolli a Medvedev, grazie alla vittoria di Flavio contro Dimitrov. Oggi il russo potrebbe superarlo di nuovo battendo Merida a Vienna. Dietro di loro ecco gli undici che ancora possono sperare di agganciare lo spagnolo:

de Minaur 2880

Djokovic 2840

Fritz 2695

Paul 2675

Davidovich Fokina 2510

Mensik 2500

Nakashima 2350

Lehecka 2250

Darderi 2190

Tien 2095

Ruud 2035

Oggi giocano quasi tutti. Abbiamo già detto di Medvedev, ma anche Tiafoe scenderà in campo contro Musetti. Il match più interessante per la nostra classifica è probabilmente quello tra de Minaur e Tien a Vienna. Se Tien perde è fuori, se perde de Minaur le sue speranze si riducono notevolmente.

Djokovic e Fritz giocano a Basilea, Mensik e Nakashima a Vienna. Paul, Lehecka – che ha chiuso la carriera di Wawrinka a Basilea – Darderi e Ruud, giocano domani.

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