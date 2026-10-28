28 Ott 2026 09:02 - ATP

Corsa alle Finals: fuori altri quattro.

di Roberto Salerno

È bastato un normale martedì di primo turno per ridurre i possibili contendenti ad un posto alle finals. Le sconfitte di Khachanov, Rublev e Cerundolo a Vienna hanno definitivamente sepolto le speranze dei tre di poter essere a Torino: per loro Jodar, che occupa ancora l’ultimo posto in lizza per giocare a Torino, è diventato irraggiungibile. Inoltre Auger-Aliassime ha comunicato che non giocherà nemmeno a Parigi, per cui la sua stagione si è chiusa. Ma vediamo la classifica aggiornata a mercoledì 28 febbraio, ricordando che Zverev, Alcaraz e Shelton sono già qualificati.

Cobolli 3680
Medvedev 3660
Fils 3475
Tiafoe 3380
Jodar 3184

Questi cinque rimangono i favoriti, c’è stato il sorpasso di Cobolli a Medvedev, grazie alla vittoria di Flavio contro Dimitrov. Oggi il russo potrebbe superarlo di nuovo battendo Merida a Vienna. Dietro di loro ecco gli undici che ancora possono sperare di agganciare lo spagnolo:

de Minaur 2880
Djokovic 2840
Fritz 2695
Paul 2675
Davidovich Fokina 2510
Mensik 2500
Nakashima 2350
Lehecka 2250
Darderi 2190
Tien 2095
Ruud 2035

Oggi giocano quasi tutti. Abbiamo già detto di Medvedev, ma anche Tiafoe scenderà in campo contro Musetti. Il match più interessante per la nostra classifica è probabilmente quello tra de Minaur e Tien a Vienna. Se Tien perde è fuori, se perde de Minaur le sue speranze si riducono notevolmente.
Djokovic e Fritz giocano a Basilea, Mensik e Nakashima a Vienna. Paul, Lehecka – che ha chiuso la carriera di Wawrinka a Basilea – Darderi e Ruud, giocano domani.

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