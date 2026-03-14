WTA Indian Wells, è di nuovo 2023: finale Rybakina-Sabalenka

Il torneo WTA 1000 di Indian Wells vedrà la sua conclusione domenica 15 marzo con la finale tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, come avvenuto anche nel 2023 e come nello stesso anno le due si erano trovate contro anche nella finale dell’Australian Open.

Al di là dei numeri non ci sono forse altre vere similitudini, anche perché la numero 1 del mondo ha perso la finale dello Slam australiano e la kazaka sembra una giocatrice diversa quantomeno nell’atteggiamento, spesso imperscrutabile ma che nell’insieme appare più maturo dopo anni di un percorso di crescita forse un po’ troppo travagliato.

Proprio la numero 3 del mondo ha vinto la sua semifinale con una discreta lotta contro Elina Svitolina, numero 9 del tabellone. 7-5 6-4 il punteggio finale, con l’equilibrio del primo set risoltosi solo nelle fasi conclusive: l’ucraina non ha saputo far male sul 5-4 40-40, Rybakina invece si è presa il break valso il set subito dopo chiudendo col servizio. Nel secondo parziale la vincitrice dell’Australian Open è scappata sul 5-1 prima di sciupare un match point (in risposta) nel settimo game e vedersi riavvicinare fino al 5-4, riuscendo però a completare comunque il proprio cammino. Nel complesso, i numeri delle due giocatrici erano abbastanza simili e quello che ha davvero danneggiato l’ucraina è stato il numero di doppi falli, molto più elevato dell’avversaria (6 ace per entrambe, 8 doppi falli a 1 per Elina che non riusciva a far valere una buona superiorità in risposta con la seconda palla della rivale). Rybakina, poi, ha parlato abbastanza delle condizioni sempre difficili da decifrare a Indian Wells dove l’aria rende il tutto un po’ più complicato al di là della velocità o meno del terreno di gioco, con la difficoltà di controllo che c’è sempre al di là poi di vento o meno.

Sabalenka, invece, è andata in campo per prima e lei ha patito forse un caldo un po’ più pesante rispetto alla rivale, impegnata quando il sole stava tramontando e in un contesto desertico dove la temperatura va giù abbastanza facilmente. Anche per lei, però, pochi problemi nella gestione di Linda Noskova, Sostanziale dominio nel primo parziale con la fuga sul 5-1 e rimonta della ceca stoppata sul 5-3, mentre nel secondo è stato sufficiente il break maturato nel primo game e l’allungo sul 2-0 col suo servizio che da quel momento è rimasto abbastanza immacolato a fronte invece di un’avversaria che ha speso tanto per rimanere in scia e non avendo mai una vera chance di rientrare fino al 6-3 6-4 conclusivo.

Sarà il quindicesimo confronto tra Sabalenka e Rybakina, con la numero 1 del mondo che guida ora 8-6 ma ha perso le ultime tre partite disputate tra cui le finali delle WTA Finals di Riyad e quella, appunto, dell’Australian Open.

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