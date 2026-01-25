Il dritto di Alcaraz (che è ai quarti di finale)

Carlos Alcaraz vola ai quarti di finale degli Australian Open vincendo una partita non banale contro un Tommy Paul in ottima forma, soprattutto nel primo set, ma che non è bastato a fronteggiare il numero uno del mondo, che ha così eguagliato il risultato del 2025: anche a livello di classifica e nel suo confronto con Jannik Sinner, tutto ciò che verrà sarà di guadagnato per lo spagnolo.

Il fuoriclasse di Murcia, al terzo quarto di finale consecutivo in Australia (ma non è mai andato oltre), non ha ancora perso un set a Melbourne (7-6 (6) 6-4 7-5 il punteggio in 2 ore 3 44 minuti) anche se nel primo parziale ci è andato abbastanza vicino.

Il dritto di Carlos – Paul si era portato avanti subito di un break e ha servito benissimo fino a 4-3 a suo favore, quando è incappato in un game non ha messo una prima e Alcaraz è stato bravissimo ad approfittarne, pareggiando i conti e poi riuscendo a vincere un tie break infinito a causa di un malore di uno spettatore in tribuna, che ha costretto i giocatori a fermarsi per circa 10 minuti. Secondo e terzo set dove Alcaraz è salito di livello ma Paul ha cerca di rispondere colpo su colpo, cedendo però le armi allo scatenato spagnolo. Buone percentuali al servizio da parte del murciano (70%) di prima, 35 vincenti a fronte di 39 gratuiti di cui ben 20 di dritto, a tratti semplicemente mostruoso, con winner sparati a oltre 160 km/h che hanno incenerito Paul. Ora Alcaraz nei quarti aspetto il vincente tra de Minaur e Bublik (dalle 9) e non c’è nemmeno da dirlo che la stragrande maggioranza dei tifosi fa il tifo per il kazako, sperando in un quarto di finale da pop corn con il numero uno del mondo.

Ottavi di finale

[1] C. Alcaraz b. [19] T. Paul 7-6(6) 6-4 7-5

[6] A. de Minaur vs [10] A. Bublik

[3] A. Zverev b. [18] F. Cerundolo 6-2 6-4 6-4

[25] L. Tien vs [11] D. Medvedev

