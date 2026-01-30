Alcaraz sconfigge anche i crampi, prima finale a Melbourne

[1] C. Alcaraz b. [3] A. Zverev 6-4 7-6(5) 6-7(3) 6-7(4) 7-5

Uno straordinario Carlos Alcaraz vince al quinto set la semifinale contro Alexander Zverev in oltre cinque ore e diventa il più giovane tennista della storia ad arrivare in tutte e quattro le finali di uno slam.

Il numero 1 del mondo sul numero 3 del tabellone e del ranking Atp con il punteggio di 6-4 7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 6-7 (4-7) 7-5, in 5 ore e 26 minuti. Dopo i primi due set vinti Alcaraz ha accusato crampi nel terzo, chiedendo il medical time-out.

Vinti i primi due set, Alcaraz ha accusato crampi nel terzo, chiedendo il medical time-out e scatenando le proteste del rivale, che nel quinto e ultimo parziale non ha sfruttato il servizio sul 5-4 in proprio favore. A seguire la seconda semifinale che vedrà opposto Jannik Sinner (2), vincitore delle ultime due edizioni dello Slam australiano, ed il serbo Novak Djokovic (4), che in carriera ha trionfato dieci volte sul cemento ‘aussiè

