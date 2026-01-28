Incredibile a Melbourne, Musetti si ritira avanti due set a zero!

[4] N. Djokovic b. [5] L. Musetti 4-6 3-6 3-1 rit.

Difficile superare l’amarezza di questo quarto di finale, saldamente in mano a Musetti e sfuggito via per un infortunio agli adduttori che speriamo tutti non sia particolarmente grave. Musetti, con l’aiuto di un Djokovic quasi irriconoscibile, era andato avanti due set a zero e sembrava avviato ad un comodo finale di match quando ha dovuto ricorrere all’MTO. Ha provato a servire ma ha probabilmente pensato che avrebbe solo peggiorato le cose e quindi si è ritirato senza nemmeno completare il quinto game.

