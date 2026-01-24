24 Gen 2026 07:12 - Senza categoria

Australian Open, day-7: risultati del singolare femminile

di Diego Barbiani

[6] J. Pegula b. O. Selekhmeteva 6-3 6-2
[9] M. Keys b. K. Pliskova 6-3 6-3
[13] L. Noskova vs Wang Xin.
[4] A. Anisimova b. P. Stearns 6-1 6-4
[5] E. Rybakina vs T. Valentova
[21] E. Mertens b. [Q] N. Bartunkova 6-0 6-4
[16] N. Osaka vs [Q] M. Inglis
[31] A. Kalinskaya vs [2] I. Swiatek

