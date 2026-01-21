21 Gen 2026 08:26 - Australian Open

Australian Open, day 4: i risultati del singolare maschile

di Redazione

Secondo turno

[1] C. Alcaraz b. Y. Hanfmann7-6(4) 6-3 6-2
[32] C. Moutet b. [Q] M. Zheng 3-6 6-1 6-3 2-0
[19] T. Paul b. T. Tirante 6-3 6-4 6-2
[14] A. Davidovich Fokina b. R. Opelka 6-3 7-6(3) 5-7 4-6 6-4
[10] A. Bublik vs M. Fucsovics
T.M. Etcheverry b. [Q] A. Fery 7-6(4) 6-1 6-3
[29] F. Tiafoe vs F. Comesana
H. Medjedovic vs [6] A. de Minaur
[3] A. Zverev vs A. Muller
E. Nava vs [26] C. Norrie
[18] F. Cerundolo b. D. Dzumhur 6-3 6-2 6-1
[13] A. Rublev b. [Q] J. Faria 6-4 6-3 4-6 7-5
[11] D. Medvedev b. Q. Halys 6-7(9) 6-4 6-3 6-2
F. Marozsan b. K. Majchrzak 6-3 6-4 7-6(5)
[25] L. Tien b. A. Shevchenko 6-2 5-7 6-1 6-0
N. Borges b. [WC] J Thompson 6-7(9) 6-3 6-2 6-4

Dalla stessa categoria