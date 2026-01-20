20 Gen 2026 08:07 - Australian Open

Australian Open, day 3: i risultati del singolare maschile

di Redazione

Primo turno

[5] L. Musetti b. R. Collignon 4-6 76(3) 7-5 3-2 rit.
L. Sonego b. C. Taberner 6-4 6-0 6-3
T. Machac b. G. Dimitrov 6-4 6-4 6-3
S. Mochizuki vs [31] S. Tsitsipas
V. Kopriva b. J-L. Struff 4-6 6-2 2-6 6-3 6-0
[9] T. Fritz b. V. Royer 7-6(5) 5-7 6-1 6-3
[16] J. Mensik b. P. Carreno-Busta 7-5 4-6 2-6 7-6(1) 6-3
[Q] R. Jodar b. [Q] R. Sakamoto 7-6(6) 6-1 5-7 4-6 6-3
H. Hurkacz b. Z. Bergs 6-7(6) 7-6(6) 6-3 6-3
E. Quinn b. [23] T. Griekspoor 6-3 6-3 6-2
[8] B. Shelton b. Humbert 6-3 7-6(2) 7-6(5)
[Q] D. Sweeny b. G. Monfils 6-7(3) 7-5 6-4 6-4
[15]K. Khachanov b. A. Michelsen4-6 6-4 6-3 5-7 6-3
[Q] N. Basavareddy b. [WC] C. O’Connell 4-6 7-6(7) 6-7(3) 6-2 6-3
S. Baez b. G. Mpetshi Perricard 6-4 6-4 3-6 5-7 6-3
[22] L. Darderi b. C. Garin 7-6(5) 7-5 7-6(3)
E. Spizzirri b. [28] J. Fonseca 6-4 2-6 6-1 6-2
[Q] Y. Wu b. L. Nardi 7-5 4-6 6-4 6-2
[WC] J. Duckworth b. [LL] D. Prizmic 7-6(4) 3-6 1-6 7-5 6-3
[2] J. Sinner b. H. Gaston 6-2 6-1 rit.

Dalla stessa categoria