19 Gen 2026 - Australian Open

Australian Open, day 2. I risultati del singolare maschile

Primo turno

[19] T. Paul b. A. Kovacevic 6-4 6-3 6-3
T. Tirante b. A. Vukic 7-5 6-2 6-2
R. Opelka b. [Q] N. Budkov Kjaer 6-4 6-3 6-4
[14] A. Davidovich Fokina b. F. Misolevic 6-2 6-3 6-3
H. Medjedovic b. M. Navone 6-2 6-7(3) 6-4 6-2
[6] A. de Minaur b. [LL] M. McDonald 6-2 6-2 6-3
A. Popyrin vs A. Muller
[13] A. Rublev b. M. Arnaldi 6-4 6-2 6-3
[11] D. Medvedev b. J. de Jong 7-5 6-2 7-6(2)
Q. Halys b. A. Tabilo 6-2 6-2 7-6(2)
K. Majchrzak vs J. Fearnley 7-6(2) 7-5 3-6 7-6(3)
F. Marozsan b. [24] A. Rinderknech 6-3 6-4 6-7(2) 6-4
[25] L. Tien b. M. Giron 7-6(2) 4-6 4-6 7-6(3) 6-2
A. Shevchenko b. [Q] E. Ymer 3-6 7-5 6-4 6-1
[WC] J. Thompson b. J. Cerundolo 6-7(3) 7-5 6-1 6-1
N. Borges b. [7] F. Auger-Aliassime 3-6 6-4 6-4 rit.
[17] J. Lehecka vs [Q] A. Gea
[WC] S. Wawrinka b. L. Djere 5-7 6-3 6-4 7-6(4)
B. Van de Zandschulp b. [27] B. Nakashima 6-3 4-6 7-6(1) 7-6(3)
J. Shang b. R. Bautista-Agut 6-2 6-7(2) 6-4 6-0
T. Atmane vs [Q] F. Maestrelli
P. Martinez vs [4] N. Djokovic
A. Mannarino vs [WC] R. Hijikata
[Q] M. Damm vs [30] V. Vacherot
[21] D. Shapovalov b. [Q] Y. Bu 6-3 7-6(3) 6-1
M. Cilic b. D. Altmaier 6-0 6-0 7-6(3)
J. Munar vs D. Svrcina
M. Bellucci vs [12] C. Ruud

