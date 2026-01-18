Australian Open, day-1: i risultati del tabellone femminile

[1] A. Sabalenka vs [WC] T. Rakotomanga Rajaonah

A. Pavlyuchenkova vs [Q] Bai Z.

S. Lamens vs A. Potapova

M. Sawangkaew vs [28] E. Raducanu

C. McNally vs [Q] Sakatsume H.

P. Kudermetova vs [Q] G. Maristany Zuleta de Reales

[11] E. Alexandrova vs [Q] Z. Sonmez

Y. Putintseva vs B. Haddad Maia

E. Jaquemont vs [20] M. Kostyuk

[7] J. Paolini b. [Q] A. Sasnovich 6-1 6-2

O. Danilovic vs [WC] V. Williams

H. Baptiste vs [32] M. Vondrousova

[12] E. Svitolina vs C. Bucsa

[WC] T. Gibson b. A. Blinkova 6-1 6-3

E. G. Ruse b. [26] D. Yastremska 6-4 7-5

M. Sakkari b. L. Jeanjean 6-4 6-2

