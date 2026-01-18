18 Gen 2026 03:53 - Senza categoria

Australian Open, day-1: i risultati del tabellone femminile

di Diego Barbiani

[1] A. Sabalenka vs [WC] T. Rakotomanga Rajaonah
A. Pavlyuchenkova vs [Q] Bai Z.
S. Lamens vs A. Potapova
M. Sawangkaew vs [28] E. Raducanu
C. McNally vs [Q] Sakatsume H.
P. Kudermetova vs [Q] G. Maristany Zuleta de Reales
[11] E. Alexandrova vs [Q] Z. Sonmez
Y. Putintseva vs B. Haddad Maia
E. Jaquemont vs [20] M. Kostyuk
[7] J. Paolini b. [Q] A. Sasnovich 6-1 6-2
O. Danilovic vs [WC] V. Williams
H. Baptiste vs [32] M. Vondrousova
[12] E. Svitolina vs C. Bucsa
[WC] T. Gibson b. A. Blinkova 6-1 6-3
E. G. Ruse b. [26] D. Yastremska 6-4 7-5
M. Sakkari b. L. Jeanjean 6-4 6-2

