18 Gen 2026 08:31 - Australian Open

Australian Open, day 1: i risultati del singolare maschile

di Redazione

Primo turno

[1] C. Alcaraz vs A. Walton
Y. Hanfmann b. Z. Svajda 7-5 4-6 6-4 7-6(3)
[Q] M. Zheng vs P. Korda 6-4 6-4 3-6 6-7(0) 6-3
[32] C. Moutet b. T. Schoolkate 6- 7-6(1) 6-3
[10] A. Bublik b. J. Brooksby 6-4 6-4 6-4
M. Fucsovics b. C. Ugo Carabelli 7-6(5) 6-1 6-2
T.M. Etcheverry b. M. Kecmanovic 6-2 3-6 4-6 6-3 6-4
[Q] A. Fery b. [20] F. Cobolli 7-6(1) 6-4 6-1
[29] F. Tiafoe vs [Q] J. Kubler 7-6(4) 6-3 6-2
F. Comesana b. [WC] P. Kypson 6-2 6-3 3-6 6-3
[3] A. Zverev b. G. Diallo 6-7(1) 6-4 6-1 6-2
E. Nava b. [WC] K. Jacquet 6-2 7-5 67(5) 4-6 7-6(6)
[26] C. Norrie b. B. Bonzi 6-0 6-7(2) 4-6 6-3 6-4
[18] F. Cerundolo Vs Z. Zhang 6-3 7-8(0) 6-3
D. Dzumhur b. [Q] L. Draxl 7-5 6-0 6-4
[Q] J. Faria b. A. Blockx [LL] 6-3 3-6 6-3 6-4

