Ranking ATP/WTA: balzo Jovic, è la più giovane in top 50

Un titolo “500” vinto ad appena diciassette anni e il conseguente balzo in avanti nel ranking WTA, che la rende la più giovane tennista nell’attuale top 50. Per Iva Jovic, in precedenza mai approdata ai quarti in una prova del Tour maggiore, sono giorni memorabili.

La teenager statunitense di origini serbe, nata a Torrance, in California, il 6 dicembre del 2007, ha fatto suo il torneo di Guadalajara. Ciò le permette di mettere a segno un clamoroso + 37, che la porta direttamente dal n. 73 al n. 36, di gran lunga suo career high.

Jovic ha sconfitto in finale la colombiana Emiliana Arango, che, a sua volta, guadagna parecchio, passando in un colpo solo dal n. 86 al n. 53 (+ 33). Forte ascesa anche per le semifinaliste, la ventiduenne francese Elsa Jacquemot (62; + 21) e la diciannovenne ceca Nikola Bartunkova (144; + 84).

La settimana aveva in programma anche un “250”, a San Paolo del Brasile. Qui, a sorpresa, si è imposta l’emergente Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. La diciannovenne francese nata in Madagascar si regala un sonante + 83, salendo dal n. 214 al n. 131.

Dall’evento sudamericano escono bene anche la semifinalista Francesca Jones (73; + 12) e l’indonesiana Janice Tjen (103; + 27), spintasi al match clou.

Brilla, inoltre, la slovena Veronika Erjavec (99; + 20), al debutto fra le cento grazie al titolo conquistato nel “125” di Huzhou, in Cina.

In netto calo Magdalena Frech (47; – 17), Eva Lys (69; – 13), Sonay Kartal (82; – 29) e Camila Osorio (85; – 16).

La leader azzurra Jasmine Paolini si conferma ottava. Alle sue spalle figurano Lucia Bronzetti (74; – 10), Elisabetta Cocciaretto (91; + 1), Lucrezia Stefanini (150; – 2) e Nuria Brancaccio (188; – 10).

Nulla si sposta nei piani alti del ranking ATP, con il circuito maggiore fermo per la Coppa Davis.

Più giù, si segnalano in positivo gli argentini Juan Manuel Cerundolo (72; + 14) e Thiago Agustin Tirante (94; + 22), impostisi, rispettivamente, nei Challenger di Guangzhou e Stettino, nonché il francese Hugo Gaston (106; + 22), che ha prevalso a Rennes.

In forte discesa, al contrario, Jacob Fearnley (64; – 10), Vit Kopriva (102; – 14) e Christopher O’Connell (103; – 14).

Immobili anche i migliori italiani: Jannik Sinner secondo, Lorenzo Musetti nono, Flavio Cobolli venticinquesimo, Luciano Darderi trentesimo, Lorenzo Sonego quarantaquattresimo.

Tra i cento figurano anche Matteo Berrettini (57; + 1), Mattia Bellucci (65; 0), Matteo Arnaldi (73; 0) e Luca Nardi (85; – 1).

Oltre il centesimo posto abbiamo Andrea Pellegrino (135; – 9), Matteo Gigante (141; – 1), Francesco Passaro (145; 0), Francesco Maestrelli (159; + 1) e Giulio Zeppieri (169; + 2). Il secondo turno a Rennes porta il diciottenne Federico Cinà (202; + 2) ancor più in prossimità dei duecento.

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Jannik Sinner, 3 Alexander Zverev, 4 Novak Djokovic, 5 Taylor Fritz, 6 Ben Shelton, 7 Jack Draper, 8 Alex de Minaur, 9 Lorenzo Musetti, 10 Karen Khachanov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Amanda Anisimova, 5 Mirra Andreeva, 6 Madison Keys, 7 Jessica Pegula, 8 Jasmine Paolini, 9 Qinwen Zheng, 10 Elena Rybakina.

Dalla stessa categoria