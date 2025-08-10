Lajovic è il vincitore della 22° edizione dell’Atp Challenger 75 Cordenons

E’ il serbo Dusan Lajovic il vincitore della 22° edizione dell’Atp Challenger 75 Cordenons, torneo dotato di un montepremi da 100mila dollari.

Il 35enne di Belgrado, testa di serie numero 2 del torneo friulano, si è imposto con il punteggio di 62 76 sull’austriaco Lukas Neumayer, testa di serie numero 4. Di più la vittoria del tennista allenato da José Perlas, ma in questo torneo con il preparatore atletico Max Tosello, è arrivata al termine di una settimana nella quale non ha smarrito nemmeno l’ombra di un set.

Nel primo set Lajovic, vincitore in passato di due prove del circuito maggiore e di un Atp Cup con la nazionale della Serbia, ha subito fatto capire le proprie intenzioni all’austriaco prendendo in mano il ritmo degli scambi da fondo campo con un peso decisamente superiore. Dopo avere conquistato subito il break nel primo gioco, Lajovic ha mantenuto i propri servizi con estrema facilità e nel settimo gioco ha creato un ulteriore strappo chiudendo 62 la prima frazione.

Nel secondo parziale Neumayer è partito meglio ed ha trovato il modo di agganciare la partita grazie anche all’utilizzo del servizio ad uscire che spesso ha impensierito Lajovic. Nonostante tutto il serbo è riuscito a strappare il servizio nel quinto game grazie anche a una palla corta di pregevole fattura. Neumayer però ha immediatamente replicato con il contro break del tre pari che ha fatto esplodere il pubblico del centrale SerenaManiva desideroso di vedere ancora tennis.

Non solo il 23enne di Salisburgo ha accelerato ulteriormente la pressione negli scambi portandosi in vantaggio 53. L’austriaco può recriminare per avere sciupato quattro set point, che avrebbero trascinato la sfida al terzo e decisivo set, mentre Lajovic alla prima occasione ha contro-brekkato agganciando il 5-5. La sfida si è così trascinata al tie-break con Lajovic subito sotto 20, che ha ingranato le marce alte e in un amen ha fatto suo l’incontro sul definitivo 73.

Una sfida che al di là di qualche guizzo di Neumayer, come nell’occasione del vantaggio 53 nel secondo set, non è mai stata realmente in discussione.

Per Lajovic che da lunedì prossimo risalirà tra i primi 130 del ranking mondiale Atp, è l’ottava vittoria nel circuito challenger su undici finali disputate, un buon viatico in vista delle prossime qualificazioni degli Us Open di Flushing Meadows, ultimo Slam dell’anno.

FINALE SINGOLARE:

[2] Dusan Lajovic (SRB) b. [4] Lukas Neumayer (AUT) 62 76 (3)

