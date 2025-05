Federico Cinà battuto in finale a Tbilisi, sfuma il primo titolo Challenger Si ferma contro il tennista di casa Purtseladze la corsa del palermitano

Federico Cinà deve ancora una volta rinviare l’appuntamento con il primo titolo Challenger in carriera. Il diciottenne palermitano è stato battuto in finale nel Challenger di Tbilisi in Georgia, sconfitto 7-6(5) 6-4 dal tennista di casa Saba Purtseladze, 23enne numero 286 ATP. Qualche rammarico per Cinà, che quest’anno aveva battuto Purtseladze in un ITF in Egitto, soprattutto per il primo set: le tre palle break non sfruttate nel quarto gioco hanno fatto la differenza in un parziale equilibrato perso poi 7 punti a 5 al tie break. Resta comunque un ottimo torneo per il giovanissimo azzurro, che per raggiungere la finale aveva battuto il russo Biryukov, il moldavo Snitari, l’ivoriano Coulibaly e l’inglese Broom con prestazioni molto convincenti. Adesso manca solo quell’ultimo passo per arrivare al primo titolo Challenger, già sfiorato lo scorso marzo a Creta quando venne battuto in finale dal bulgaro Kuzmanov. I punti conquistati in Georgia permetteranno comunque a Cinà di fare un bel balzo in classifica ed entrare nella top 300 del ranking ATP, a testimonianza della continua crescita di un ragazzo sempre più promettente.

S. Purtseladze b. F. Cinà 7-6(5) 6-4

