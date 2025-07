Cordenons, un’italiana sicura semifinalista

Si sono completati gli incontri degli ottavi di finale della 10° edizione dell’Itf W75 Cordenons, torneo dotato di un montepremi da 60mila dollari.

Italiane grandi protagoniste in apertura di giornata.

La prima a staccare il pass per i quarti di finale è stata Dalila Spiteri che ha sconfitto la francese Alice Rame per 64 e ritiro dell’avversaria. Per la 28enne di Licata è il secondo quarto di finale conquistato sui campi dell’Eurosporting Cordenons, dopo quello del 2023, in quella circostanza raggiunse le semifinali.

Continua la bella corsa di Noemi Basiletti, la 19enne toscana (n.663 Wta) in tabellone grazie a una wild card ha sconfitto in 3 set la serba Teodora Kostovic (61 26 62) che la precede di circa 300 posti in classifica. Un risultato sorprendente se si pensa che la Basiletti allenata da Gianluca Acquaroli e seguita anche dalla Fitp è a primo torneo di livello W75 in carriera.

Tris azzurro calato da Nuria Brancaccio (n.180 Wta) che domina letteralmente la serba Mia Ristic 61 62 concedendo pochissimo all’avversaria. Per la tennista di Torre del Greco è il secondo quarto di finale conquistato quest’anno in W75, dopo quello di Bucarest dove poi si spinse fino all’atto conclusivo del torneo.

Poker soltanto sfiorato da Sofia Rocchetti che cede dopo una lotta di oltre 3 ore al cospetto della turca Cagla Buyukakcay (46 76 64) non capitalizzando un match point sul 6-5 del tie-break.

Niente da fare per Vittoria Paganetti che cede nettamente il passo alla slovena Veronika Erjavec, testa di serie numero 2 del torneo, già vincitrice dell’edizione 2023.

La quarta italiana ad approdare ai quarti di finale è Federica Urgesi, proveniente dalle qualificazioni, che ha sconfitto la spagnola Martinez Cirez 36 62 63 al termine di una sfida durata circa 3 ore e caratterizzata da scambi prolungati da fondo campo per buona parte dell’incontro. Il successo della 20enne marchigiana spalanca le porte a una sicura semifinalista italiana, dal momento che nei quarti ci sarà un derby con la sempre più sorprendente Noemi Basiletti.

In conclusione del programma pomeridiano disco rosso per Silvia Ambrosio, che si è arresa in due set (61 62) alla testa di serie numero 4 Tatiana Zidansek, in quella che si presentava come un’ipotetica rivincita della settimana scorsa a Palermo, quando si impose sempre in due parziali la slovena.

